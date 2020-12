Unglücklich in Coronazeiten? Was uns die alten Wüstenväter über innere Zufriedenheit lehren

Was tun gegen Frust in Zeiten des Lockdowns? Es lohnt sich, bei den Wüstenmönchen der Spätantike nachzuschlagen.

Die eigenen schlechten Gedanken waren für die Menschen schon immer ein Ärgernis.

Einmal, so ist es überliefert, kam ein Mitbruder zu einem alten Mönch namens Poimen, der sich in die Wüste zurückgezogen hatte. Der Bruder fragte den Wüstenvater, was er gegen seine schlechten und gefährlichen Gedanken tun könne. Der Alte antwortete: "Breite dein Obergewand aus und halte den Wind auf!" Das schaffe er nicht, entgegnete der Bruder, worauf der Alte meinte: "Wenn dir das nicht möglich ist, dann ...