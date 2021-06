Uni Linz forscht in neuer Schule für Ökonomie und Statistik

Die Johannes Kepler Universität (JKU) Linz geht in ihrer neu gegründeten Kurt Rothschild School of Economics and Statistics (RoSES) gesellschaftlich relevanten Fragen in den Bereichen Epidemiologie & Public Health, Zukunft der Arbeit und Data Science auf den Grund. Instrumente dazu sind - interdisziplinär verzahnt - die empirische Wirtschaftsforschung, Statistik, Big Data und Digitalisierung, berichtete die Universität in einer Aussendung am Dienstag.

Kernstück der RoSES ist das Data Lab Linz, das mit Unterstützung von nationalen und internationalen Institutionen Zugang zu anonymisierten Registerdaten schafft. So können "Ökonom*innen Fragestellungen mithilfe modernster Methoden der Datenanalyse überprüfen", meinte Rudolf Winter-Ebmer, Vorstand des Instituts für Volkswirtschaftslehre an der JKU, der die RoSES gemeinsam mit Andreas Futschik, Leiter des Instituts für Datenanalyse und Ökonometrie, leitet. Aus der Datenmenge werden mit Hilfe von Deep Learning neue Kenntnisse erhoben, ohne das Recht auf den Schutz persönlicher Daten zu gefährden. Als aktuelle Projekte wurden die Analyse der Auswirkung der Dauer der Karenzzeit auf die Einkommenssituation von Müttern nach dem Wiedereinstieg in den Beruf und die Frage, ob geringe finanzielle Anreize junge Menschen zu Vorsorgeuntersuchungen motivieren können, angeführt. "Forschung ist niemals Selbstzweck sondern muss Mensch, Gesellschaft und Natur dienen", sagte Rektor Meinhard Lukas dazu. In der Schule werden bestehende Institute neu zusammengefasst. Eine internationale Exzellenz-Professur zwischen Ökonomie und Statistik solle noch ausgeschrieben werden, kündigte Winter-Ebmer an. Derzeit werde das Budget aus den beteiligten Instituten gedeckt, Verhandlungen mit dem Unterrichtsministerium für ein neues Budget für die School seien noch nicht abgeschlossen. Mit der RoSES werde zu Beginn des Wintersemesters gestartet, erstmals werde es dadurch ein PhD-Studium in Economics and Statistics gemeinsam mit der Uni Innsbruck geben, aber auch im Bachelorstudium der Wirtschaftswissenschaften schlage sich die School mit einem Angebot an statistischer Analyse inklusive psychologischem Aspekt nieder, berichtete Winter-Ebmer. Er sieht in der RoSES jedenfalls einen Aspekt, der viel mit digitalem Wandel zu tun habe und Forschungen, die man in die neue Universität für Digitalisierung einbringen könnte.