Universität Canberra gibt archäologische Funde an Italien zurück

2500 Jahre alte Amphore, Teller aus rotem Stein und Marmorkopf stammen von illegalen Ausgrabungen.

Italien hat die Rückgabe von archäologischen Artefakten gefordert, die von illegalen Ausgräbern gestohlen und an Universitäten in Australien verkauft wurden. Diese wurden zum Teil im Museum der "Australian National University in Canberra" ausgestellt. Die Australian National University will drei Kunstwerke, die sie 1984 in gutem Glauben bei einer Auktion von Sotheby's in London erworben hatte, an Italien zurückgeben, teilten die italienischen Behörden mit.

Dabei handelt es sich u.a. um eine 2.500 Jahre alte Amphore, die fast 40 Jahre lang einen Ehrenplatz im Museum in Canberra innehatte. Den Carabinieri gelang es, die Amphore mit einem Polaroidfoto abzugleichen, das bei einer früheren Untersuchung entdeckt worden war und ihre Herkunft aus einer illegalen Ausgrabung bewies. Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein zweites gestohlenes Artefakt gefunden, ein Teller aus rotem Stein aus dem süditalienischen Apulien, der 1984 von einem Antiquitätenhändler in den USA erworben wurde.

Bei dem dritten Fund handelt es sich um einen römischen Marmorkopf, der sich früher im Besitz des Vatikans befand und im Lateranpalast in Rom ausgestellt war; wie er gestohlen wurde, ist unbekannt. Die italienische Regierung hat der Universität gestattet, die Amphore und den Teller für weitere vier Jahre als Leihgabe zu behalten.