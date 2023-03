Universitätsrat der TU Graz nun mit Christa Neuper an der Spitze

An der TU Graz hat sich der Universitätsrat konstituiert: Die frühere Rektorin der Karl-Franzens-Universität, Christa Neuper, wird Vorsitzende des Leitungsgremiums.

Stellvertretende Vorsitzende ist Mariana Karepova. Zum siebenten Mitglied wurde Georg List gewählt, wie die Technische Universität am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Mit der konstituierenden Sitzung am Donnerstag ist der Universitätsrat für die Periode vom 1. März 2023 bis 28. Februar 2028 vollzählig.

Der Universitätsrat ist neben Rektorat und Senat oberstes Leitungsgremium der Universität. Seine Mitglieder kommen "aus verschiedenen verantwortungsvollen Positionen in der Gesellschaft, insbesondere der Wissenschaft, Kultur oder Wirtschaft", so der Wortlaut im Universitätsgesetz 2002. Drei Mitglieder ernennt der Senat und drei die Bundesregierung. Diese sechs Personen wählen dann das siebente Mitglied und den Vorsitz.

Bereits im Juni 2022 wählte der Senat der TU Graz mit Mariana Karepova, Christa Neuper sowie Barbara Steiner drei Mitglieder in den Universitätsrat. Die Bundesregierung ernannte schließlich im Dezember 2022 Ulrike Farnik, Philipp Gady und Michael Stampfer in das Gremium. Diese sechs Personen wählten nun Georg List vom Grazer Technologieunternehmen AVL List zum siebenten Mitglied. Die Wahl des Vorsitzes fiel auf die Neuropsychologin und frühere Uni Graz-Rektorin Christa Neuper.