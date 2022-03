UNO-Umweltversammlung macht Weg für globales Plastik-Abkommen frei

Bis Ende 2024 soll eine rechtsverbindliche Konvention erarbeitet werden. Wichtige Resolution im Kampf gegen die Verschmutzung mit Kunststoff-Müll wurde verabschiedet. Klimaschutzministerin Gewessler zeigt sich erfreut.

Die Umweltversammlung der Vereinten Nationen (UNEA) hat konkrete Verhandlungen für ein rechtsverbindliches globales Plastik-Abkommen in die Wege geleitet. Ein entsprechender Resolutionsentwurf wurde am Mittwoch im Konsens verabschiedet. Im Versammlungsraum wurde anschließend laut applaudiert. Das UNO-Umweltprogramm (Unep) sieht die Resolution als eines der wichtigsten Umweltabkommen seit dem Pariser Klimaabkommen an.

Gemäß der UNEA-Entscheidung soll ein Verhandlungsausschuss bis Ende 2024 eine rechtsverbindliche Konvention erarbeiten. Laut Schätzungen der UNO werden mittlerweile jährlich 400 Millionen Tonnen Plastikmüll weltweit produziert.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) zeigte sich erfreut über den globalen Startschuss im Kampf gegen den Plastikmüll. "Das ist nach dem Klimaschutzübereinkommen von Paris der nächste Durchbruch für eine gute Zukunft auf unserem Planeten", so Gewessler in einer Aussendung. Es brauche Entschlossenheit in allen Staaten der Welt, um die Vermüllung mit Kunststoff einzubremsen. "Wir wissen, dass ein Abkommen nur zählt, wenn es rechtsverbindlich ist, wenn alle Arten von Plastikmüll miteinbezogen sind und der gesamte Lebenszyklus von Plastik - also von der Produktion bis zum Zerfall in Mikroplastik- geregelt wird", sagte Gewessler. Die Resolution sei aber bereits jetzt ein erster Erfolg für den Umwelt-und Klimaschutz.

Die weltweite Kunststoffproduktion hat sich über die letzten 50 Jahre verzwanzigfacht. Vielfach landet Plastik nach nur kurzem Gebrauch in der Natur, vor allem an Stränden und in den Meeren. Das Klimaschutzministerium arbeite deshalb bereits seit 2018 gemeinsam mit der UNO an Empfehlungen gegen Plastikmüll.

In Österreich sieht das neue Abfallwirtschaftsgesetz vor, dass ab 2025 beim Kauf von Einweggetränkeverpackungen ein Pfand fällig wird. Die Kunden bekommen das Pfand wieder, sobald sie die Verpackung zurück in das Geschäft bringen. Schon ab 2024 kommt eine verbindliche Mehrwegquote schrittweise in die Geschäfte. Über einen Entwurf im Kampf gegen Mikroplastik werde gerade beraten, so Gewessler.

Die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) bezeichnete die Resolution als "historisches Ergebnis". Es sei das erste Mal, dass die internationale Staatengemeinschaft sich darauf verständigt habe, gegen Plastikvermüllung vorzugehen, sagte Lemke.

Die Umweltschutzorganisation WWF begrüßte ebenfalls die "historische Entscheidung". Sie forderte Regierungen weltweit zum weiteren Handeln auf: "Der klare Verhandlungsauftrag markiert einen Meilenstein für den Schutz der Umwelt, insbesondere der Meere. Das kann den Anfang vom Ende der Plastikflut bedeuten, wenn die Politik konstruktiv und konsequent handelt", sagte Axel Hein, Meeresbiologe des WWF Österreich. Jedes Land sei bereits jetzt gefordert, die Plastikkrise auf allen Ebenen anzugehen. Die notwendigen Lösungen seien schon lange bekannt, so Hein.

Die internationale Meeresschutzorganisation OceanCare sieht mit dem Beschluss nach jahrelanger Arbeit einen Meilenstein erreicht. "Wir sind auf dem besten Weg zu einem globalen Plastikabkommen", sagte Fabienne McLellan, OceanCare Geschäftsführerin und Leiterin des Plastikprogramms. Die Staatengemeinschaft gebe mit diesem umfassenden Mandat den Startschuss zu einem international verbindlichen Vertrag. "Er wird der Plastikverschmutzung ein Ende setzen und das Problem an der Wurzel anpacken."