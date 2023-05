Unscheinbare Mondfinsternis am 5. Mai

Zwei Mondfinsternisse hat 2023 zu bieten, die erste davon, eine partielle Halbschatten-Mondfinsternis, gibt es am Freitag (5.5.): Dabei geht der Mond in Wien um 20.15 Uhr auf - und damit nach dem Maximum der Finsternis. Der Grad der Verfinsterung reicht da gerade noch zur Beobachtung. Um am hellen Abendhimmel aber wirklich noch etwas zu sehen, "müssen die Sichtbedingungen schon erstklassig sein", betont man seitens der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA).

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Dieses Mal gibt es eine partielle Mondfinsternis