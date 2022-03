Unter der Lupe: Was bringt die Osteopathie?

Skelett, Kopf, Nerven, Muskeln: Das sind die Arbeitsgebiete der Osteopathen. Die freuen sich über immer mehr Zulauf und ringen trotzdem um Anerkennung.

Untersuchung folgt auf Untersuchung - und am Ende kommt doch nichts heraus: Der Patient bleibt ratlos zurück mit seinen Brustschmerzen, seinen Nackenproblemen, seinem Schwindel. Dann passiert es oft, dass der Arzt sagt: "Ich würde Ihnen einen Osteopathen empfehlen." Man sucht also eine oder einen der 1500 in Österreich tätigen Osteopathen und Osteopathinnen auf. Diese oder dieser geht dann mit den Händen ans Werk, und findet durch Ertasten eine mögliche Ursache für den Nackenschmerz in einem Organ, den Grund für den Schwindel ...