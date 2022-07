Unter welchen Bedingungen Lieder gute Laune machen

Musik in Dur vermittelt Fröhlichkeit, Molltonarten werden meist als traurig empfunden. Diese Wahrnehmung ist jedoch nicht universell, wie australische Forscher nun feststellten.

"Walking On Sunshine" macht gute Laune. "Ain't No Sunshine" stimmt die meisten eher nachdenklich. Dahinter steckt - so dachte man bisher - die Tatsache, dass ein Musikstück in Dur oder in Moll komponiert wurde. Australische Forscher haben nun jedoch herausgefunden, dass diese Wahrnehmung nicht so universell ist wie bisher gedacht. Vielmehr ist sie von der westlichen Kultur beeinflusst.

Musik besitze diese "unglaubliche Fähigkeit", Menschen sowohl körperlich als auch emotional zu bewegen, sagte Andrew Milne, ein Musikwissenschafter der Western ...