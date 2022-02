Untrainierte haben ein höheres Coronarisiko

Studie zeigt, dass körperlich Inaktive bei Covidinfektion schlechtere Prognosen haben. Sportmediziner fordern eine Reaktion der Politik.

Eine Studie des US-Sportmediziners Robert Sallis zeigt Zusammenhänge zwischen Bewegungsmangel und einem dadurch erhöhten Risiko bei Covid-19-Erkrankungen. Für die Erhebung einer US-Krankenversicherung an ihren Kliniken des Kaiser Permanente Medical Center Southern California wurden Daten von 48.440 Erwachsenen ausgewertet: Sie hatten zwischen Jänner und Oktober 2020 eine Covid-19-Diagnose erhalten. Im Rahmen der Studie, die im "British Journal of Sports Medicine" publiziert wurde, wurden die Patienten in drei Gruppen eingeteilt: körperlich Inaktive (mit 0 bis 10 Minuten Bewegung pro Woche), teilweise Aktive ...