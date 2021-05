Urvertrauen als Wiege des Selbstwerts: Wie man es stärkt

Ob wir uns auf andere und uns selbst verlassen, hängt vom Urvertrauen ab, das wir in der Kindheit aufbauen. Wie man das am besten erreicht.

Mit einer Kindheit voll Liebe könne man ein halbes Leben hindurch für die kalte Welt haushalten, soll Dichter Jean Paul gesagt haben. Ein Kind erlernt in den ersten Lebensjahren nicht nur, wie es richtig geht, spricht und sich in der Welt zurechtfindet, sondern vor allem erhält es auch ein wichtiges Fundament: Urvertrauen. Doch was ist das genau?

Urvertrauen besitzt man nicht von Geburt an. Es muss erst aufgebaut werden. "Es ist ein Gefühl der tiefen, bedingungslosen, emotionalen Sicherheit", ...