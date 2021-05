US-Feministin Gloria Steinem erhält Asturien-Preis 2021

Die US-Journalistin, Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Gloria Steinem erhält den angesehenen spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Kommunikation und Geisteswissenschaften.

Die 87 Jahre alte Steinem gelte heute "als eine der bedeutendsten und ikonischsten Figuren der Frauenrechtsbewegung", teilte die Jury bei der Bekanntgabe der Siegerin am Mittwoch in Oviedo in Nordspanien mit.

"Sechs Jahrzehnte lang haben ihr starkes und unermüdliches Engagement für den Feminismus, ihre Besonnenheit und ihre Bereitschaft, alle Stimmen einzubeziehen, die Gleichberechtigung als einen der Grundwerte der Menschheit vorangetrieben", hieß es.

Die US-Amerikanerin aus Toledo im US-Bundesstaat Ohio habe sich unter anderem durch ihren Kampf für die Legalisierung der Abtreibung, für gleiche Bezahlung für Männer und Frauen sowie gegen die Todesstrafe, gegen Kindesmissbrauch und gegen die weibliche Genitalverstümmelung ausgezeichnet, hieß es. Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen erhielt Steinem 2013 vom damaligen US-Präsident Barack Obama die "Freiheitsmedaille des Präsidenten".

Steinem schrieb mehrere Bestseller und arbeitete als Journalistin für viele namhafte Publikationen, darunter "Esquire" und "The New York Times". 1972 gründete sie das feministische Magazin "Ms.". Im Jahr 2000 heiratete sie im Alter von 66 Jahren den Vater von Filmstar Christan Bale, den südafrikanischen Unternehmer und Tierschützer David Bale, der im Dezember 2003 starb. Der Film "The Glorias" (2020) mit Julianne Moore und Alicia Vikander basiert auf Steinems Autobiographie "My Life on the Road" (Aufbruch, 2015).

Die Prinzessin-von-Asturien-Preise gelten als "die spanischen Nobelpreise". Sie sind nach der spanischen Thronfolgerin benannt, werden alljährlich in acht Sparten vergeben und sind mit jeweils 50.000 Euro dotiert. Jeder Gewinner erhält auch eine Skulptur von Joan Miró. Die Performance-Künstlerin Marina Abramović wurde bereits als diesjährige Siegerin in der Sparte der Künste bekanntgegeben. König Felipe VI. überreicht die Auszeichnungen Ende Oktober in Oviedo.