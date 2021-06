US-Geheimdienste veröffentlichen UFO-Bericht

Die US-Geheimdienste haben einen mit Spannung erwarteten Bericht über UFO-Sichtungen des Militärs veröffentlicht - und dabei viele Fragen offen gelassen. In dem am Freitag vorgelegten Dokument der US-Geheimdienstdirektion heißt es, es gebe mit nur einer Ausnahme für keines der gesichteten unbekannten Flugobjekte eine Erklärung. "In unserem Datensatz fehlt es derzeit an ausreichenden Informationen, um Vorfälle spezifischen Erklärungen zuzuordnen."

SN/APA/DoD/HANDOUT Ufo-Bericht dem US-Kongress vorgelegt