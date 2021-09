US-Luftfahrtbehörde verhängt Startverbot für Virgin Galactic

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat Virgin Galactic am Donnerstag ein Startverbot für das Raumflugzeug "SpaceShipTwo" erteilt.

Zunächst müsse ein Zwischenfall während des Fluges am 11. Juli geprüft werden. Die Zeitschrift "The New Yorker" hatte berichtet, das Raumflugzeug sei eine Minute und 41 Sekunden lang außerhalb des vorgeschriebenen Luftraums geflogen.

Bei dem Einsatz war der Milliardär Richard Branson an den Rand des Weltraums geflogen. Virgin-Galactic-Aktien lagen im Verlauf sieben Prozent im Minus.