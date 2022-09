Utopielabore: Von Träumen und Albträumen

Utopielabore. Eine bessere Welt im Kleinen wollten schon viele erschaffen. Selten erfolgreich.

Saltaire

Die vom Baumwollfabrikanten Titus Salt 1851 in Yorkshire gegründete Mitarbeitersiedlung sollte zum Prototyp zahlreicher Company Towns rund um den Globus werden: als Statussymbole von Industriedynastien. Die Arbeiterstädte der "Hohen Priester des Kapitalismus" (Stefan Selke) mit eigener Infrastruktur endeten in der Regel als Dystopien. Denn die vermeintlichen Gönner ließen die Bewohner ihrer Ghettos systematisch kontrollieren und disziplinieren. Österreichs bekannteste Firmenstadt errichtete der Waffenfabrikant Josef Werndl ab 1870 in Steyr. Die "Wehrgraben-Siedlung" mit Europas erstem Arbeiterschwimmbad prägt das Stadtbild ...