Valneva-Totimpfstoff erhielt Bewertung von EMA-Ausschuss

Der österreichisch-französische Impfstoffhersteller Valneva hat vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der EU-Arzneimittelagentur EMA eine erste Bewertung seines geplanten Totimpfstoffs gegen Covid-19 erhalten. Der CHMP habe eine abschließende Liste von Fragen geschickt, teilte Valneva am Freitag in einer Aussendung mit. Das Unternehmen ist "zuversichtlich, diese in den nächsten Tagen beantworten zu können". Danach werde die EMA einen Zeitplan für die Zulassung vorlegen.

SN/APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER Österreichisch-französischer Konzern hofft auf Zeitplan für Zulassung