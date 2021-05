Variation im Speiseplan hilft: Welche Risiken übermäßiger Fleischkonsum birgt

Neue Studien zeigen: Wer weniger rotes und verarbeitetes Fleisch isst, kann das Risiko für Diabetes und Darmkrebs reduzieren. Aber nicht jede Alternative zur Fleischkost bringt dasselbe Ergebnis.

Rotes und verarbeitetes Fleisch soll in einer gesundheitsförderlichen Ernährung nur mit Maß und Ziel konsumiert werden. Darum legen die Empfehlungen der österreichischen Ernährungspyramide einen seltenen Konsum nahe. Auch in der Prävention von Typ-2-Diabetes und Darmkrebs scheint eine Reduktion eine große Rolle zu spielen.

Diabetes ist eine große Herausforderung für die öffentliche Gesundheit. Derzeit sind weltweit 463 Millionen Menschen erkrankt. Allein in Österreich sind in etwa 800.000 Menschen betroffen, der Großteil von ihnen leidet an Typ-2-Diabetes. Früher wurde Typ-2-Diabetes ...