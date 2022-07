Vater der Biosphäre: Gedenktafel für Geowissenschafter Eduard Suess

Er beschrieb den Boden Wiens, die Entstehung der Alpen, wie die Erde zu ihrem "Antlitz" kam und war treibende Kraft hinter dem Bau der Wiener Hochquellwasserleitung oder der Großen Donauregulierung - der Erdwissenschafter Eduard Suess. Am Freitag werden in seinem Zeichen und jenem seines ebenfalls wissenschaftlich tätigen Sohnes und Enkels in Wien Gedenktafeln enthüllt. Diese weisen in der Afrikanergasse und der Landesgerichtsgasse nun auf die Gelehrtenfamilie hin.

Eduard Suess (1831-1914) erreichte Weltruhm. Der oft als "Vater der modernen Geologie" bezeichneten Wiener Geowissenschafter publizierte sein in drei Teilen erschienenes Hauptwerk "Das Antlitz der Erde" zwischen 1883 und 1909. Es gilt als Meilenstein. Heute gebräuchliche Begriffe wie "Biosphäre" oder "Atmosphäre" gehen auf den Forscher zurück. Auch Suess' politische Verdienste um den von ihm 1870 initiierten Bau der 1873 fertiggestellten "Ersten Wiener Hochquellwasserleitung" fußten auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Wiener versorgten sich damals großteils mit Wasser aus Grundwasserbrunnen, die oft durch die Leichenwässer der über dem Grundwasserspiegel liegenden Friedhöfe kontaminiert waren. Suess erkannte dieses mit den damals zahlreichen Typhuserkrankungen in Zusammenhang stehende Problem und setzte sich als Kommunalpolitiker für den aufwendigen Bau ein, den er als großen Erfolg ansah. Trotz seiner vielen Verdienste war der langjährige Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) aber auch schon früh antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt. Aufgrund derer musste er etwa das Amt des Rektors der Uni Wien 1889 vorzeitig niederlegen. Die neue Gedenktafel für die prägende Persönlichkeit, die auch einen Ausgangspunkt für eine ganze Wissenschafterdynastie darstellt, wird nun von Vertretern der ÖAW, der Geologischen Bundesanstalt, der MA13 - Wiener Wasser oder der Uni Wien an Suess' Wohn- und Sterbehaus in der Afrikanergasse 9 in Wien-Leopoldstadt enthüllt. Gleiches geschieht in der Landesgerichtsstraße 12 in Wien-Innere Stadt, wo man seinen Sohn, den Geologen Franz Eduard Suess (1867-1941), und Enkel, den Chemiker und Physiker Hans Eduard Suess (1909-1993) würdigt. Beide waren an dieser Adresse wohnhaft.