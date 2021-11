Vega-Rakete mit drei Erdbeobachtungssatelliten ins All gestartet

Neue Erdtrabanten können unter schwierigen Wetterbedingungen Daten sammeln und sollen Militärmissionen unterstützen.



Eine Vega-Rakete ist mit drei Erdbeobachtungssatelliten für Frankreich an Bord ins Weltall gestartet. Die Rakete hob am Dienstagfrüh vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana ab, wie der Raketenbetreiber Arianespace mitteilte.

An Bord der Rakete gingen die "Ceres"-Satelliten 1, 2 und 3 für die französische Raumfahrtbehörde CNES ins All. Die CNES unterstützt die Behörde für Rüstungsbeschaffung DGA, die im Auftrag des französischen Verteidigungsministeriums arbeitet, beim "Ceres"-Projekt.



Die Satelliten haben besonders leistungsfähige Sensoren. Sie können auch unter schwierigen Wetterbedingungen Daten sammeln, um elektromagnetische Sender zu verorten und ihre Funktionsweise zu untersuchen. Die Satelliten sollen Militärmissionen unterstützen.