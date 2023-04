Veganer leben nicht automatisch gesundheitsbewusst

Frauen und Männer, die in ihrer Ernährung auf jegliche tierische Produkte verzichten, gelten in der öffentlich Wahrnehmung oft als besonders gesundheitsbewusst. Forscherinnen und Forscher des Zentrums für Public Health der Medizinischen Universität Wien untersuchten nun das Ernährungsmuster und Bewegungsverhalten von Veganern und konnten in vielen Fällen eine Diskrepanz zwischen Schein und Sein feststellen, wie es am Donnerstag in einer Aussendung hieß.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Vegane Ernährung ist nicht per se gesund