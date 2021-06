Veränderte Symptome, erhöhte Infektiosität: Was man über die Delta-Variante wissen sollte

Die Mutante unterscheidet sich von anderen Virusvarianten, etwa im Krankheitsbild. Die gute Nachricht: Doppelimpfungen sind wirksam.

Am Mittwoch lag die 7-Tage-Inzidenz in Österreich bei 15,5. Die Zahlen sinken, was auch die Reisetätigkeit der Menschen steigen lässt. Experten mahnen jedoch zur Vorsicht, da sich in einigen Ländern die sogenannte Delta-Variante (B.1.617.2) des Coronavirus immer mehr durchsetzt. Was man zu dieser Variante wissen sollte.



1. Woher kommt die Delta-Variante?

Die Variante wurde erstmals in Indien festgestellt. Die indische Mutante B.1.617 wurde in drei Subtypen eingeteilt, wovon die zweite, also B.1.617.2, nun als Delta-Variante bezeichnet ...