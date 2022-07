Vererbung: Genetiker Hengstschläger erklärt, was Mendel heute tun würde

Markus Hengstschläger erklärt, warum Gregor Mendels Forschung auch weiterhin relevant ist - und überlegt, woran dieser heute wohl arbeiten würde.

Gregor Mendel wollte es bei der Vererbung ganz genau wissen: Der am 20. Juli 1822 in Heinzendorf bei Odrau im heutigen Tschechien geborene Ordensmann kultivierte zwischen 1856 und 1863 rund 28.000 (!) Erbsenpflanzen in seinem Klostergarten. Er arbeitete mit 22 verschiedenen Erbsensorten und sieben gut unterscheidbaren Merkmalen wie etwa der Farbe der Schoten. 1866 veröffentlichte er seine Erkenntnisse mitsamt Versuchsbeschreibungen im Buch: "Versuche über Pflanzen-Hybriden".

Mendel gilt als "Vater der Genetik"

Dass der vor 200 Jahren ...