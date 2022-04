Vergessenes Afghanistan: "Wir haben nichts mehr"

Die Taliban führen das Land in eine düstere Vergangenheit zurück. Darunter leiden alle - vor allem aber Frauen und Mädchen.

In Afghanistan lacht niemand mehr. Alle Hoffnung ist weg. Die Menschen hungern. Die Wirtschaft liegt darnieder. Menschenrechte gibt es nicht mehr. Frauen können nur noch voll verschleiert außer Haus. Die Angst vor den drakonischen Strafen der radikalislamischen Taliban ist allgegenwärtig. So beschreiben es jene, die heute unter den alten, neuen Herrschern in Afghanistan leben müssen.

Mit der Rückeroberung Kabuls durch die fanatischen Glaubenskrieger im August 2021 sei Afghanistan in die Vergangenheit "zurückkatapuliert" worden. "Was haben wir? Wir haben ...