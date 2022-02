Vermeintlich umweltfreundliche Sonnencremes schädigen Meereslebewesen

Sonnenschutzmittel schädigen wichtige Einzeller im Meer. Es handelt sich dabei um Foraminiferen - winzige, schalentragende Lebewesen, die einen wesentlichen Beitrag zum globalen marinen Kohlenstoff- und Stickstoffkreislauf leisten. Speziell Wirkstoffe in als "umweltfreundlich" vermarkteten Sonnencremes greifen Kieselalgen an, die in Symbiose mit den Foraminiferen leben und für deren Stoffwechsel essenziell sind, berichten Wiener Forscher im Fachjournal "Scientific Reports".

SN/APA (dpa-Zentralbild)/Jan Woitas Symbolbild