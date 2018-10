Verrückt? Nein, der Nobelpreis ist ein Signal

"Zuerst denkt man: Das ist verrückt", sagte die Kanadierin Donna Strickland. Eine verständliche Reaktion von jemandem, der gerade erfahren hat, den Nobelpreis erhalten zu haben. Die Physikerin ist die erste Frau seit 55 Jahren, die mit diesem Preis ausgezeichnet wird. Davor erhielten ihn nur die polnische Physikerin Marie Curie 1903 und die deutsch-amerikanische Atomphysikerin Maria Goeppert-Mayer 1963. Deshalb ist die Ehrung von Donna Strickland nicht verrückt, sondern hoch an der Zeit. Ohne die Verdienste der männlichen Nobelpreisträger schmälern zu wollen, muss man doch anmerken, dass die Zeit, in der ausschließlich alte Männer den Preis erhielten, bald vorbei sein wird. Die Ehrung von Strickland ist ein Startsignal. Längst sind Frauen in den Naturwissenschaften - nicht nur in der Medizin - tätig. Mit großem Erfolg. Es werden immer mehr. Betrachtet man allein die Zahl der Absolventinnen der Universitäten, ist die Zukunft der Forschung weiblich.

Seit Bestehen des Nobelpreises erhielten 16 Frauen diese Auszeichnung für besondere Verdienste um den Frieden. Mehr Frauen in den Naturwissenschaften könnte womöglich auch bedeuten, dass die moderne Welt weniger kriegerisch und stattdessen etwas praktischer wird. Das wollen wir hoffen.