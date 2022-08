Vertikale Oasen: Wenn die Mauern grün werden

Grüner Wildwuchs und Gärten statt Glasfassaden sind der neue Trend für überhitzte Städte.

Eine Sommerwiese mit Brennnesseln, Katzenminze, Thymian, Schafgarbe, Federnelke, Stauden und Gräsern aller Art. Der Wind fährt zärtlich durch das grüne Gewucher wie durch seidiges Haar. Ein Schmetterling hat sich verirrt und taumelt durch das Blattwerk, während das Brausen des wenige Meter entfernten Mittagsverkehrs herübertönt.

Die sommerliche Flora befindet sich keineswegs in einem verwilderten Park oder Garten, sondern wächst seit zwölf Jahren an zwei Fassadenseiten der Bürozentrale der MA 48 in Wien-Margarethen am Gürtel. Die Fenster sind halb von ...