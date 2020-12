In den EU-Staaten, also auch in Österreich, sollen die ersten Dosen des von der EU-Kommission bewilligten Biontech/Impfstoffes am kommenden Sonntag (27. Dezember) gespritzt werden. Bis dahin soll das deutsche bundeseigene Paul-Ehrlich-Institut die Impfchargen prüfen und freigeben.

