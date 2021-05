Die EU-Arzneimittelbehörde EMA hat am Freitag den Weg zur Corona-Schutzimpfung für bis zu 340.035 Kinder und Jugendliche in Österreich geebnet. Die Entscheidung fiel am Nachmittag. Die nationalen Impfgremien der EU entscheiden nun über die jeweilige Vorgangsweise. Derweil scheinen im heimischen Impfregister bereits erste Kinder als geimpft auf.

