Mit der Raumsonde Solar Orbiter beginnt ein neues Kapitel in der Erforschung des Zentralgestirns. Die Sonde untersucht die geladenen Teilchen des Sonnenwinds. Österreichische Technik an Bord. Gespräch mit Prof. Baumjohann 14 Uhr. Die Sonde startet wegen des Wetters erst am Montag.

