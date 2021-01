Video: Experten sprechen sich gegen Lockerungen des Corona-Lockdowns aus

Was sich am Freitag schon abzeichnete wurde am Samstag noch klarer: Österreich kann nicht auf eine Lockerung des Corona-Lockdowns am 25. Jänner hoffen, sondern muss sich wohl sogar auf Verschärfungen einstellen. Das war auch den Statements der von der Regierung konsultierten Experten zu entnehmen. Sie drängten angesichts der ansteckenderen Virus-Variante B.1.1.7. auf Lockdown-Verlängerung und FFP2-Pflicht. Die Sozialpartner wollen "ein Datum" fürs Öffnen.

