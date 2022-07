Video: NASA veröffentlichte weitere Bilder von "James Webb"-Teleskop

Nach einem ersten besonders tiefen und detailreichen Blick ins All hat die US-Raumfahrtbehörde NASA weitere Aufnahmen des vor rund einem halben Jahr gestarteten "James Webb"-Teleskops präsentiert. "Jedes Bild ist eine neue Entdeckung, und jedes gibt der Menschheit einen Einblick in das Universum, den sie noch nie zuvor gehabt hat", sagte NASA-Chef Bill Nelson am Dienstag.

