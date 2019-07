Bei den Salzburger Festspielen feierte am Freitag eine Kinderoper Uraufführung: "Der Gesang der Zauberinsel" von Marius Felix Lange erweist sich als kluges Spiel mit Klängen und musikalischen Pointen.

Fünf Jahre unbedingte Haft bei gleichzeitiger Einweisung in eine Anstalt für zwar zurechnungsfähige, aber geistig höhergradig abnorme Rechtsbrecher: So lautete am Freitagnachmittag das Urteil über einen 36-…