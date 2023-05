Vortrag und Buchpräsentation: Was Krisen mit Kindern machen - und wie wir sie davor schützen können

Nicht nur durch weltumspannende Ereignisse wie die Pandemie oder den Krieg in der Ukraine, auch im Alltag sind unsere Kinder verstärkt Krisen ausgesetzt - mit teils verheerenden Folgen. Deshalb gilt es, Resilienz aufzubauen. Leonhard Thun-Hohenstein, langjähriger Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Christian-Doppler-Klinik in Salzburg, referierte zum Thema "Kinder und Resilienz" live aus dem SN-Saal. Die Veranstaltung zum Nachschauen.

BILD: SN/PRESSMASTER - STOCK.ADOBE.COM