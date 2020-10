Was erwartet uns im Alter? Welche Menschen sind uns dann wichtig und wie meistern wir die Herausforderungen nach dem Eintritt in die Pension? Ein Bindungsexperte, eine Partnervermittlerin und eine Seniorenbetreuerin berichten über ihre Erfahrungen.

Eine sichere Bindung ist schon für den Säugling von größter Bedeutung - und das Thema zieht sich durch das ganze Leben bis ins hohe Alter.

In der Pension tauchen dann gänzlich neue Herausforderungen auf, wenn plötzlich beide Partner zu Hause sind oder man nach vielen Berufsjahren allein daheim ist - ohne Kontakt mit Arbeitskolleginnen und -kollegen. In Partnerschaften wiederum können lange schlummernde Konflikte aufbrechen, Krankheiten, Pflegebedürftigkeit und Ängste vor dem Altwerden die Beziehung belasten. Was bedeutet das für ...