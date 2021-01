Video: WHO-Mission zur Erkundung der Corona-Ursprünge in Wuhan

In der chinesischen Metropole Wuhan ist am Donnerstag eine WHO-Mission zur Erforschung der Ursprünge des Coronavirus eingetroffen. Die 13 Experten wurden von Behördenvertretern in Schutzanzügen empfangen und mussten einen Corona-Test absolvieren. Anschließend wurden sie in ein Hotel eskortiert, wo sie ihre zweiwöchige Quarantäne absolvieren müssen. Zwei Wissenschafter waren in Singapur wegen positiver Corona-Befunde am Besteigen der Maschine nach Wuhan gehindert worden.

