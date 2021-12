Viele Tiefsee-Lebewesen vom Aussterben bedroht

Dutzende Arten in der Tiefsee sind Forschern zufolge vom Aussterben bedroht. Nach Untersuchungen von Wissenschaftlrn der Queen's University Belfast und anderen internationalen Forschern sind 184 Lebewesen der Tiefsee auf die sogenannte Rote Liste gefährdeter Arten der Weltnaturschutzunion (IUCN) gesetzt worden, wie die Universität am Freitag mitteilte. Zwei Drittel davon sind den Forschern zufolge akut bedroht, wie sie im Journal "Frontiers in Marine Science" berichten.

SN/pixabay Symbolbild.