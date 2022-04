Vierte Impfung: EMA spricht sich gegen zweiten Booster für alle aus

Es sei zu früh, eine vierte Impfung mit mRNA-Vakzinen für die Allgemeinheit zu empfehlen, vermeldete die Europäische Arzneimittelagentur EMA am Mittwoch. Bei Personen ab 80 Jahren oder jenen mit Vorerkrankungen könnte eine vierte Dosis jedoch sinnvoll sein, so die EMA. Die Agentur behielt sich vor, auch diese Empfehlung wieder zu ändern, sollte sich die epidemiologische Lage anders entwickeln. Daten würden weiterhin laufend evaluiert und aktualisiert. Sicherheitsrisiken bei Boostergaben wurden nicht festgestellt. "Impfen bleibt der effektivste Weg, um schweren Coronaerkrankungen in der Pandemie vorzubeugen", hieß es weiter.

In Österreich werden vierte Impfungen seit einigen Monaten durchgeführt. Das Nationale Impfgremium (NIG) empfiehlt diese ebenfalls nicht allgemein, jedoch in Ausnahmefällen: Personen über 65 und jene, die im Hochrisiko- und in systemkritischen Bereichen arbeiten, können sechs Monate nach der dritten Impfung eine Auffrischung erhalten. "Die Empfehlung der EMA entspricht dem, wie wir in Österreich bisher vorgegangen sind", heißt es aus dem Gesundheitsministerium nach der EMA-Entscheidung. Ob es geringfügige Anpassungen hierzulande geben wird, werde das NIG in den kommenden Tagen verkünden.

Am Mittwoch wurde indessen eine Studie aus Israel veröffentlicht, wonach der Schutz einer vierten Dosis des Coronaimpfstoffs von Biontech und Pfizer nur von kurzer Dauer zu sein scheint. Der zweite Booster senke zwar die Raten von Covid-19 bei älteren Menschen. Doch der Schutz durch die zweite Auffrischungsimpfung ließ bereits nach vier Wochen nach, wie israelische Forscher in ihrer im renommierten "New England Journal of Medicine" veröffentlichten Untersuchung zeigten. Der Schutz vor schweren Erkrankungen ließ indes in den sechs Wochen nach der Impfung nicht nach.