Viren sind äußerst flexibel

Die Erreger, die der Mensch so fürchtet, können sich rasch anpassen und verändern. Sie lösen Krankheiten aus, vernichten aber auch andere Keime wie Bakterien und werden für die Bekämpfung von Krebs erforscht.

In den Medien wird viel über Coronaviren berichtet, die in Asien Lungenerkrankungen auslösen. In Österreich hat die Influenzasaison begonnen. Auch dafür sind Viren verantwortlich. Sie verursachen zudem die derzeit unangenehmen grippalen Infekte. Viren sind Überlebenskünstler und aus der Sicht der ...