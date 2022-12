Virgil Steindlmüller: Gute Menschen, gutes Jahr

Für Benediktinerpater Virgil Steindlmüller ist das Ziel eine friedliche und gerechte Welt.

Der Jahreswechsel ist im kirchlichen Kontext in den Weihnachtsfestkreis eingebettet. Im Advent kommt die allzu menschliche und notwendige Sehnsucht nach einer befriedeten, gerechten und heilen (neuen) Welt zur Sprache. An Weihnachten feiern wir, dass uns in Jesus Christus die "Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes" erschienen ist (vgl. Tit 1,3). Am Dreikönigstag folgen die Sterndeuter ihrer Sehnsucht nach einem größeren Sinn und lassen sich vom Stern zum Kind nach Bethlehem führen. Und genau in diese Zeit fällt der Jahreswechsel: Die Sehnsucht nach ...