Virologin: "Wir können uns keine weitere Coronapandemie leisten"

Ein UN-Expertenrat beschäftigt sich damit, wie Pandemien künftig verhindert werden können.

SN/APA/AFP/Centers for Disease Control and /LIZABETH MENZIES

Was haben Fledermäuse mit einer gestiegenen Lebenserwartung zu tun? Möglicherweise einiges, geht es nach Wanda Markotter. Die Virologin an der Universität Pretoria leitet das "One Health"-Fachgremium der Vereinten Nationen. Ziel des Expertenrats ist es, einen ganzheitlichen Blick auf Human-, Tier- und Umweltgesundheit zu werfen - und so künftige Pandemien zu verhindern.

"Das Konzept hat es zwar immer schon gegeben", erzählt Markotter in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria, "allerdings hat Covid uns aufgezeigt, dass wir die Probleme immer noch isoliert ...