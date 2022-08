Vitamin D: Wird das "Sonnenhormon" überschätzt?

Vitamin D soll gegen Osteoporose vorbeugen, das Krebsrisiko senken und gegen Entzündungen wappnen. Doch inzwischen sind viele Heilsversprechen im Zusammenhang mit dem Vitamin unter Fachleuten umstritten.

Hört man der Ärztin Heike Bischoff-Ferrari zu, möchte man am liebsten sofort in den Süden auswandern. "Zwischen November und Ende April ist es in unseren Breiten kaum möglich, über die Sonneneinstrahlung ausreichend Vitamin D in der Haut zu bilden", sagt die Professorin für Geriatrie und Altersforschung der Uni Zürich. "Das hat zur Folge, dass im Winter etwa jeder zweite Erwachsene einen Vitamin-D-Mangel hat." In Österreich wie in der Schweiz.

