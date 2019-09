Vogelsterben in Nordamerika

Binnen weniger Jahrzehnte ist der Vogelbestand Nordamerikas einer Studie zufolge um fast drei Milliarden Vögel geschrumpft. Die Populationen in den USA und Kanada seien seit 1970 um insgesamt 29 Prozent zurückgegangen, berichten Forscher im Fachmagazin "Science". Mehr als 90 Prozent des Rückgangs entfallen demnach auf zwölf weitverbreitete Vogelgruppen wie Spatzen, Finken und Schwalben.

Diese Vögel beeinflussen die Nahrungskette und das Ökosystem enorm, beispielsweise indem sie Samen verteilen oder Schädlinge fressen. Den Forschern um Kenneth Rosenberg von der Cornell University in Ithaca zufolge ist die Natur Nordamerikas inzwischen sehr stark durch menschliche Eingriffe beeinflusst. Die Verluste bei Vogelbeständen weltweit lassen demnach darauf schließen, dass kleiner werdende Lebensräume, die Intensivierung der Landwirtschaft und die Urbanisierung zu den Hauptursachen des Schwunds gehören. Die massive Nutzung von Pestiziden lasse viele Insektenpopulationen stark zurückgehen und beraube die Vögel einer essenziellen Nahrungsquelle. Auch freilaufende Hauskatzen und tödliche Flüge gegen Glasscheiben hätten Studien zufolge einen Anteil.

Die Forscher um Rosenberg hatten die Entwicklung der Vogelbestände nachvollzogen, indem sie Daten von Wetterradar-Stationen zum Überflug von Vögeln und von bodengebundenem Monitoring auswerteten. Insgesamt 529 in den USA und Kanada lebende Vogelarten wurden berücksichtigt.

Bei den Wiesenbrütern wurde der größte Populationsrückgang beobachtet: Die Bestände der 31 Arten sanken im Mittel um die Hälfte - sie zählen nun mehr als 700 Millionen brütende Individuen weniger. Die Zahl der Waldvögel schwand um eine Milliarde, einen leichten Zuwachs gab es hingegen im Mittel bei den in Feuchtgebieten lebenden Arten. Starke Rückgänge seien in Studien auch schon bei Insekten und Amphibien beobachtet worden, erläuterte Mitautor Peter Marra. Ganze Ökosysteme seien in Gefahr.

