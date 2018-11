Vom Schlag getroffen

Die Chancen, die Folgen eines Schlaganfalls in engen Grenzen zu halten, werden immer größer. Neurologen des Uniklinikums Salzburg verblüffen mit neuen Erkenntnissen, vor allem was Blutdruck- und Cholesterinwerte betrifft.

Bei einem Schlaganfall ist rasches Handeln angesagt, um schwere Folgeschäden im Gehirn zu verhindern. Zum einen konnte in Österreich durch spezialisierte Therapiezentren in den Spitälern nicht nur die Sterblichkeitsrate stark gesenkt werden. Die Fortschritte in der Medizin vergrößerten zum anderen auch die Chancen, nach einem Schlaganfall mit möglichst geringen Spätfolgen ins Alltagsleben zurückkehren zu können.