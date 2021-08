Von Penisköchern und Wespentaillen: Warum wir uns schöner machen wollen, als wir sind

Ich bin schöner als du. Vom Penisköcher über die Wespentaille bis zu Instagram - warum will der Mensch seit jeher mehr sein, als er wirklich ist?

Die YouTuberin Bernadette Banner hat ein erhellendes Video unters Volk gebracht. Banner ist sehr am Viktorianischen (1837-1901) und Edwardianischen Zeitalter (1901-1914) interessiert. Sie meint: Vergleicht man diese Epochen mit heute, dann erscheinen aktuelle Onlineplattformen wie Instagram in einem anderen Licht. Nämlich einem fast schon unauffälligen. Den neuen sozialen Medien wird ja nachgesagt, dass sich Menschen nur dann dort präsentieren, wenn sie sich zuvor mit allerlei Smartphone-Filtern und Photoshop hübscher gemacht haben, als sie in Wirklichkeit sind. An diesem Schönheitsdruck würden ...