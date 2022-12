Vor 50 Jahren stand der letzte Mann auf dem Mond

Neil Armstrong machte den Anfang. Aber wer war zuletzt auf dem Mond?

"Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit", sagte der 2012 gestorbene Armstrong, als er 1969 als erster Mensch einen Fuß auf die Mondoberfläche setzte. Doch bereits drei Jahre später endete - vorerst - das Kapitel der bemannten Mondlandungen. Und zwar mit Eugene Cernan: Am 14. Dezember 1972, also vor fast genau 50 Jahren, hob Cernan vom Erdtrabanten wieder ab; am 19. Dezember endete die "Apollo 17"-Mission mit einer erfolgreichen Rückkehr zur Erde.

Es war der elfte bemannte Flug des "Apollo"-Programms, neben Cernan waren Ron Evans und Harrison Schmitt an Bord. Nach dem ersten Nachtstart in der Geschichte der bemannten US-Raumfahrt unternahmen Cernan und Schmitt unter anderem drei Außeneinsätze auf dem Mond, entnahmen Gesteinsproben, fotografierten und führten wissenschaftliche Messungen durch. Kurz darauf wurde das "Apollo"-Programm - auch aus Kostengründen - eingestellt.

Ein halbes Jahrhundert nach "Apollo 17" ist der Mond wieder in Mode. Eine Art zweites Wettrennen ist im Laufen, an dem sich neben Russland und den USA dieses Mal etwa auch China, Indien, Israel, Japan, Südkorea und die europäische Raumfahrtagentur Esa beteiligen. Die Nasa schickt mit Unterstützung anderer Raumfahrtagenturen dabei "Artemis" in das Rennen. Mit dem Programm sollen in den kommenden Jahren wieder US-Astronauten auf dem Mond landen, darunter erstmals eine Frau und eine nicht-weiße Person. Zudem sollen auf dem Mond und in dessen Umlaufbahn Außenposten entstehen, auch als Basis für eine spätere Mars-Mission.