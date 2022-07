Vorbei mit der Fettdiät: Studie belegt Vorteile der mediterranen Ernährung

Lange Zeit galt eine fettarme Ernährung als eine wichtige Grundkomponente in der Prävention. Mittlerweile konnte gezeigt werden, dass eine mediterrane Ernährung von Vorteil sein kann.

Eine fettreduzierte Ernährung war jahrelang Hauptbestandteil in der Therapie und Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zwar zeigten Studien, dass sich das kardiovaskuläre Risiko in der Prävention bei herzkreislaufgesunden Personen mit erhöhten Risikofaktoren durch eine mediterrane Diät ohne generelle Fettrestriktion deutlich stärker senken lässt als durch eine fettarme Diät. Für bereits erkrankte Patientinnen und Patienten fehlten jedoch bislang entsprechende Daten. Nun wurden im renommierten Fachjournal "The Lancet" die Ergebnisse der sogenannten Cordioprev-Studie vorgestellt, bei der die Wirksamkeit einer mediterranen Ernährung bei Personen, die ...