Vorteile für die Gesundheit: Warum ein achtsamer Start ins neue Jahr sinnvoll ist

Zwischen Weihnachten und Neujahr lohnt es sich, einen Gang herunterzuschalten. Das hat auch erwiesene Vorteile für die Gesundheit.

Die Tage sind kurz, die Nächte noch immer lang. An den Weihnachtsfeiertagen stand für viele Menschen ein Fest mit der Familie im Vordergrund. Die E-Mail-Postfächer quillen weniger über, jede und jeder gibt sich der "staden Zeit" hin. Ein idealer Zeitpunkt, um achtsam auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Doch wie macht man das am besten und was bringt es wirklich?

Die deutsche Neurowissenschafterin und Psychologin Britta Hölzel beschäftigt sich seit Langem mit dem Thema Achtsamkeit und hat bereits einige ...