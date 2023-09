Waldexperten: Nutzen und Risiken nicht-heimischer Bäume kalkulierbar

Die Klimakrise schädigt viele hiesige Bäume. Forstwirte wollen daher vermehrt nicht-heimische Arten pflanzen, was von Naturschützern teils bekrittelt wird.

Ein mehrstufiges Einordnungssystem des Bundesforschungszentrums für Wald (BFW) hilft, Nutzen und Risiken für lokale Wälder konkret einzuschätzen. "Euphorische Zustimmung und pauschale Ablehnung sind nicht zielführend", sagte Katharina Lapin vom BFW der APA. Darum erstellte sie mit Kollegen sachliche Handlungsempfehlungen.

"Wir haben uns zunächst angeschaut, welche nicht-heimischen Baumart regional in Österreich vorkommen", erklärte Lapin, die das Institut für Waldbiodiversität und Naturschutz des BFW leitet: "Das sind vor allem die Robinie, die aus Nordamerika kommt, die Hybridpappel 'Populus x canadensis', die Roteiche und die Douglasie als Nadel-Alternative". Zusätzlich gibt es viele andere Arten, die aber nur sehr vereinzelt eingesetzt werden. Der Anteil an nicht heimischen Arten ist österreichweit mit einem Prozent "marginal", so die Forscherin: "Er hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten nicht verändert, und es müsste Außergewöhnliches geschehen, dass dies in der Zukunft rasch passiert".

Anhand von sechs Pilotregionen (bei Feldkirch in Vorarlberg, Steinfeld in Niederösterreich, Perg in Oberösterreich, in Salzburg Umgebung, dem Klagenfurter Becken, sowie südburgenländischen Hügel- und Terrassenland) untersuchten die BWF-Experten im Projekt "WaldWandel", welche Vorteile der Anbau von nicht-heimischen Baumarten haben könnte, und welche Risiken er birgt. "Kritisch ist aus Sicht des Naturschutzes bei den nicht-heimischen Bäumen, dass es Arten gibt, die sich massiv verbreiten können und die Ökosysteme verändern", berichtete Lapin: "Aus Sicht der Forstwirtschaft sind sie hingegen chancenreich, weil manche dort wachsen, wo man in Zukunft wahrscheinlich eine Lücke mit den heimischen Arten hat". Gebietsfremde Arten könnten dort wichtige "Ökosystemleistungen" erfüllen, zum Beispiel als Holzlieferant, für den Wasserhaushalt, als Kohlenstoffspeicher, als Schutz gegen Steinschlag, Lawinen sowie Erosion und zudem einen Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten bieten.

"Wir entwickelten eine Standard-Eignungsprüfung mit Risikoanalyse", erklärte sie. Zunächst untersuche man dafür detailliert, ob die zum Anbau in Erwägung gezogene nicht-heimische Baumart an einem bestimmten Standort tatsächlich überleben kann. "Das ist nämlich nicht automatisch der Fall", so Lapin: "Parallel dazu schaut man sich an, welche heimischen Arten vorkommen und beim fortschreitenden Klimawandel ausfallen werden". Dies könne man mittlerweile gut voraussagen. Schließlich wird auch berücksichtigt, ob die Fläche bewirtschaftet wird oder etwa in einem Schutzgebiet liegt. "Mit diesen drei Schritten kann man schließlich die Handlungsmöglichkeiten für die Waldbewirtschaftung oder das Schutzgebiet-Management formulieren", erklärte sie.

Bei den einzelnen Standorten in den Pilotregionen wären diese Empfehlungen recht unterschiedlich ausgefallen. "Man kann zum Beispiel in einer Pilotregion in Vorarlberg bei einer Meereshöhe von über 1.000 Metern sagen, dass die Robinie dort unter bestimmten Umständen einsetzbar ist", berichtete Lapin: "In Tieflagen im Augebiet und Schutzgebieten wäre das hingegen nicht der Fall". Demnach könne man keine pauschalen Empfehlungen abgeben, sondern müsse regional entscheiden. "Jetzt hat man das Wissen, dass man nicht-heimische Baumarten dort einsetzen kann, wo sie das Beste bringen, und wo man sie besser nicht anpflanzt, weil sie dort nur Schaden anrichten würden", sagte sie.