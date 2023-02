Waldrapp-Flugformationen sind alles andere als starr

Wenn Waldrappe in V-förmiger Formation über den Himmel ziehen, ist dies kein starres schräg Hintereinanderherfliegen, berichten österreichische Forscher. Die Vögel fallen quasi im Sekundentakt aus den Auftrieb bietenden "Wirbelschleppen" der Vordertiere, bilden kleine Reisegrüppchen und zeigen Vorlieben, wem sie hinterherflattern. Die Fluganalyse via "Unschärfelogik"-Modell (Fuzzy Logic) wurde im "Journal of the Royal Society Interface" veröffentlicht.

SN/APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/KATHAR Die Vögel zeigen ein höchst komplexes Verhalten beim Ensemble-Flug