Warum die Ozeane Hoffnung in der Klimakrise bringen

Ohne Ozean kein Leben: Alle großen Kreisläufe sind mit dem Meer verbunden. Es schluckt Unmengen an CO2. Aber: Es kann diese Aufgabe immer schlechter erfüllen.

Vom Weltall aus ist die Erde in sattes Blau gehüllt. Denn die Oberfläche der Erdkugel ist zu einem Drittel mit Wasser bedeckt. Der Blaue Planet macht seinem Namen also alle Ehre. Astronauten berichten von einem Gefühl der Ehrfurcht und einem neuen Verständnis für die Verbundenheit allen Lebens auf der Erde, wenn sie auf diesen kleinen, blauen Punkt in der Galaxie blicken.

Die Meere sind das größte zusammenhängende Ökosystem der Welt. Es erstreckt sich auf rund 360 Millionen Quadratkilometern über ...