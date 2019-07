Warum die Wahrheit in der Krise steckt

Strukturwandel der Öffentlichkeit. Früher gab es Sender und Empfänger. Heute jedoch kann jeder publizieren - auch auf Kosten der Wahrheit. Wir Medienmächtige müssten Medienarbeit lernen, fordert der Experte Bernhard Pörksen.

Am Anfang stand die Hoffnung auf eine aktivierte Demokratie, auf eine neue Politik durch die neuen digitalen Möglichkeiten in der Kommunikation. Diese Hochstimmung ist längst verflogen. Wir haben die dunklen Seiten des Netzes entdeckt - Manipulation und Wahrheitsverlust.

Vom "Tod der Wahrheit" spricht in ihrem neuen Buch Michiko Kakutani, immerhin Amerikas renommierteste Literaturkritikerin. "Zerfall der Wahrheit" bedeutet für sie, dass Tatsachen und auf Tatsachen gegründete Analysen für das öffentliche Leben in den USA eine schwindende Bedeutung haben. Ist das allzu alarmistisch oder eine berechtigte Warnung? Bernhard Pörksen: Ich würde den Befund weniger scharf formulieren. Wir erleben eine Wahrheits- und Vertrauenskrise, die sogenannten Tatsachen sind heute umstritten wie nie. Aber es wäre verfrüht, in einen Totalpessimismus zu verfallen und gleich den Tod der Wahrheit auszurufen, also die erlebbare Macht der Lüge zu einem bereits feststehenden Resultat der Menschheitsgeschichte umzudeuten. Wer so spricht, der formuliert eigentlich keine Warnung mehr, sondern wählt die Sprache der Resignation, die zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden kann.

Regierende, auch in Demokratien, haben nie nur die Wahrheit gesagt. Beispiele dafür sind die Lügen der US-Regierung über den Vietnamkrieg oder den Irakkrieg 2003. Mit Präsident Donald Trump scheint sich aber etwas grundsätzlich geändert zu haben. Laut "Washington Post" hat er in seinem ersten Amtsjahr 2140 falsche oder irreführende Behauptungen aufgestellt - das sind im Durchschnitt fast sechs am Tag. Gibt es eine systematische Verbindung zwischen Lüge und Politik? Die Lüge hat Tradition in der Politik, aber sie ist auch eine äußerst riskante Form von Kommunikation, weil die Entlarvung droht, die öffentliche Attacke, vielleicht auch die juristische Verfolgung. Neu ist, mit welcher Schamlosigkeit ein US-Präsident vor sich hin flunkert, prahlt, Unsinn von sich gibt, Gerüchte und offenkundig Unwahres verbreitet. Eigentlich handelt es sich um eine äußerst aggressive Machtdemonstration gegenüber den etablierten Institutionen der Wahrheitsfindung, dem Journalismus, der Wissenschaft und der Justiz. Die Metabotschaft: "Ich kann mir alles erlauben! Was kümmert mich die Kritik der Etablierten?"

Ist der Angriff auf die Wahrheit also auch ein Angriff auf die Demokratie, die sich gerade durch den Anspruch auf Wahrheit fundamental von einer Autokratie unterscheidet? Tatsächlich gibt es eine enge Verbindung von "common ground" und "common sense" in einer Demokratie. Die Debatte, die Suche nach einem Kompromiss, das große gesellschaftliche Gespräch über Konzepte aller Art - all dies setzt einen Konsens auf der Ebene des Faktischen voraus. Wenn dieser Minimalkonsens eines Tages nicht mehr existiert, dann fehlt dem demokratischen Diskurs die Basis. Und es setzt sich nicht mehr das bessere Argument durch, sondern der mächtige Manipulator und der maximal skrupellose Autokrat.

Gerät die Wahrheit ins Wanken, weil durch eine immer stärker zersplitterte Gesellschaft der politische Konsens immer mehr zerfällt? Polarisierung ist der zentrale Treiber der aktuellen Wahrheitskrise. Aber wir können sofort weiterfragen: Was verursacht die Polarisierung? Meine Antwort lautet: Wir erleben unter den aktuellen Kommunikations- und Medienbedingungen eine Entfesselung des Bestätigungsdenkens; jeder kann sich Experten, Medien und Plattformen für den exklusiven Irrsinn suchen - ohne Reibung und ohne Auseinandersetzung mit der Agenda der Allgemeinheit. Die Isolation in einem Selbstbestätigungsmilieu ist heute leichter denn je.

In den USA gibt es schon seit den 1960er-Jahren einen geradezu lawinenartigen Verlust des Vertrauens in Institutionen und offizielle Informationen - Reaktion auf Vietnam und Irak, Watergate und Finanzkrise 2008. Hat die Skepsis gegenüber offiziell verkündeten Wahrheiten mit solchen Erfahrungen zu tun? Man muss unterscheiden. Zum einen gibt es konkrete Ereigniseffekte, die die Wahrheits- und Vertrauenskrise verschärfen, von den Kriegslügen im Vietnam- und Irakkrieg bis hin zu den Marktmanipulationen durch vollkommen unseriöse Finanzprodukte. Aber jenseits dessen beobachte ich Tiefeneffekte der Digitalisierung und Vernetzung, die auf die Diagnose zulaufen: Wenn jede Verfehlung sofort sichtbar wird und sich die unterschiedlichen Realitätsbilder derart unabweisbar widersprechen, dann ist der Autoritäts- und Vertrauensverlust programmiert.

Ist das die Kehrseite der Internet-Euphorie? Ja. In der Phase der Netz-Utopien waren wir uns sicher: Mehr Information macht uns automatisch mündiger, weil wir aus einer Vielfalt auswählen können. Heute müssen wir anerkennen: Mehr Information macht uns nicht automatisch mündiger, sondern erhöht die Chance effektiver Desinformation. Zum einen lassen sich für jede Absurdität vermeintliche Belege finden; zum anderen sind wir - durch die schlichte Fülle widersprüchlicher Informationen - verunsichert und flüchten eben deshalb auf die Ruhebank fester Wahrheiten, vertreten das, was wir ohnehin glauben und glauben wollen, mit einem Furor, der die Erschütterung und Dissonanzerfahrung unbedingt vermeiden will.

"Alles geht in Trümmer", klagt die Schriftstellerin Eva Menasse. Sie meint die alte, überschaubare Öffentlichkeit, in der "Leitmedien" das relevante Wissen und die nötige Information aufbereitet haben. Als Folge der Digitalisierung sieht die Autorin heute eine partikularisierte Öffentlichkeit, die kein gemeinsames Forum mehr sein kann. Das klingt nach Apokalypse. Aber ist diese Analyse vom Zerfall der Öffentlichkeit durch das Internet gänzlich falsch? Nein, das nicht, aber in dieser Form kontraproduktiv. Was soll man schon mit der Diagnose des unaufhaltsamen Niedergangs anfangen, was denn tun, wenn - vermeintlich - die Apokalypse droht? Eine solche Rhetorik erscheint mir inzwischen als systematische Entmutigung von Engagierten und als Ausdruck einer symptomatischen Verzagtheit der gesellschaftlichen Mitte. Der Dramatiker Heiner Müller hat einmal gesagt: Optimismus ist ein Mangel an Information. Ich würde dem entgegenhalten: Pessimismus ist ein Mangel an Ideen. Und genau darum geht es: aus der gegenwärtigen Krise des Öffentlichen reflektiert herauszufinden. Dafür reicht die Klage nicht.

Sie selbst haben ja vorgeschlagen, dass in der digitalen Welt jedermann lernen müsse, professionell wie ein Journalist zu sein, um der Gefahr der Desinformation zu entgehen. Das heißt: Quellen prüfen, Behauptungen durch Fakten belegen oder prüfen. Ich behaupte, dass in der aktuell laufenden Medienrevolution eine große, noch unverstandene Bildungsherausforderung steckt. Mein Vorschlag im Sinne einer konkreten Bildungsutopie ist die Idee einer redaktionellen Gesellschaft. Der Kerngedanke: In den Maximen des guten Journalismus - Quellenprüfung, Wahrheitsorientierung, das Hören der anderen Seite - steckt eine publizistische Ethik für die Allgemeinheit.

Wie realistisch ist es, dass es in absehbarer Zeit zu einer solchen Selbsterziehung in großem Maße kommt, damit wir auf den Pfad der Wahrheit zurückfinden können? Das ist ausschließlich eine Frage des politischen Willens. Wird es ein eigenes Schulfach geben, in dem Medienmündigkeit auf der Höhe der digitalen Zeit trainiert wird? Das schiene mir zentral. Im Moment wird bildungspolitisch einfach viel zu mickrig geträumt - und wir tun so, als ließe sich mit ein paar Tablets, endlich funktionierenden Whiteboards und schnellerem WLAN alles lösen. Aber diese Verengung auf das Technische ist ganz falsch. Vielmehr gilt: Jeder kann heute senden, posten, publizieren. Wir müssen medienmündig werden, weil wir längst medienmächtig geworden sind.



Bernhard Pörksen

ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Er veröffentlichte zuletzt das Buch "Die große Gereiztheit" (Hanser).